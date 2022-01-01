  • Все разделы
  • Рингтоны
  • Картинки
Меню
Рингтоны
Картинки
Добавить
Войти

Добро пожаловать на SOLOVEY - рингтоны и картинки для вашего телефона!

Это верный спутник пользователей, чей телефон - удобный гаджет с мелодиями звонков и обоями на заставку.

 

Ваш телефон, наш контент - Соловей!
РИНГТОНЫ

Обнови мелодию звонка телефона, подчеркни свою индивидуальность

Новинки
Популярные
Лучшие
Горячие
Makar - Mood
00:25
1022
320
57
Welcome to Ukraine (из Тик Тока)
00:39
14098
320
2254
Able Heart - Whisper
00:22
2248
320
266
Если против нас будет весь мир
00:33
1233
320
189
Mull3 - Это моя любовь
00:26
545
320
71
Mehadi
00:30
6001
320
1434
Приятный саксофон
00:34
18608
320
4224
Українка я
00:32
4192
320
744
Allô paro
00:29
1869
320
580
I tried so hard
00:45
565710
320
89634
Хеллоу Китти
Бабочка на розовом цветке
Первые шаги
Фантазия
Гроза в пустыне
Речная гладь летним днем
Маки
Пустоши
Шарик
Луна над озером
Спортивная Infiniti
Щенок играет
Marshmello
Кот зевает
Полуночное отражение
КАРТИНКИ

Сделай свою жизнь ярче - укрась гаджет любимыми обоями

Новинки
Популярные
Лучшие
Вы искали бесплатные рингтоны, картинки на Android или iPhone? Хотите на звонок популярные мелодии или новинки музыки на андроид? Ищете лучший рингтон на звонок или будильник на айфон? Вы точно по адресу! Найти и скачать рингтоны не составит труда. Нарезки песен и музыки в формате mp3 для андроида и m4r звонки для айфона уже ждут вас! Выбирайте из множества рингтонов тот самый рингтон, который будет радовать вас, как только услышите мелодию на звонке. Кто не любит картинки? Все любят картинки! Можно установить яркие обои, а телефон превратить в хранилище изображений-фаворитов и менять вид на экране андроида и айфона так часто, как хочется. Главное - выбрать картинки и скачать заставки на Solovey! А от выбора разбегутся глаза: наши обои прекрасны! Не переживайте, бесплатно скачивайте все обои, персонализируя свой Android или iPhone! Удобный поиск сориентирует и выдаст картинки на интересующие темы. Украсьте обоями и заставками Android или iPhone в пару кликов!
НАВЕРХ